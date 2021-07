O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, assinou nesta quarta-feira, 28, o contrato de repasse de recursos para a construção do aeroporto de São Félix do Tocantins, na região do Jalapão. O aeroporto é considerado estratégico pelo Governador e está avaliado em mais de R$ 31 milhões.

da redação

As obras do aeroporto estão orçadas em R$ 31.076.888, sendo que R$ 21.526.889, oriundos de contrapartida do Governo do Estado, e R$ 9,5 milhões provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Gaguim. De acordo com a secretária de Estado da Infraestrutura e presidente da Agência Tocantinense de Transportes de Obras (Ageto), Juliana Passarin, o projeto para construção do aeroporto já está concluído e a expectativa é de iniciar a obra ainda nos próximos meses.

O governador Mauro Carlesse afirmou que a assinatura do contrato é um importante passo para tornar realidade o aeroporto de São Félix, considerado por ele estratégico para impulsionar a indústria do turismo em toda a região. “A implantação da infraestrutura de transporte no Jalapão é vital para incrementar o turismo na região do Jalapão. O turista quer infraestrutura para ter acesso à região com segurança e esse aeroporto vai dar um importante suporte e ajudar a incrementar o setor do turismo no nosso Jalapão”, frisou.

Rodovia

Além do aeroporto, o Governo do Tocantins também já está com as obras de implantação do asfalto da rodovia TO-247, que liga a cidade de Lagoa do Tocantins a São Félix, bem adiantadas. Esta primeira etapa de pavimentação beneficiará 50 km da rodovia. Com a conclusão das obras, a TO-247 será mais uma opção de acesso aos atrativos do Jalapão, além das rodovias TO-030, TO-110 e TO-255.

O acesso à rodovia é feito pelo município de Santa Tereza do Tocantins. De lá até Lagoa do Tocantins, a pista já é pavimentada. A rota para o Jalapão por esse caminho, depois de pavimentado, deve facilitar o acesso e encurtar o tempo de viagem para turistas e moradores da região. “É isso que precisamos, encurtar distâncias e facilitar o acesso dos turistas ao nosso principal roteiro turístico”, reforçou o Governador.

Participaram do ato os secretários de Estado, Sandro Henrique, da Fazenda; Segislei Silva de Moura, do Planejamento; Juliana Passarim, da Seinf; e o secretário-chefe do Gabinete do Governador, Sebastião Albuquerque.