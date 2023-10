Cantor sertanejo de Araguaína fica ferido após acidente com moto aquática em Babaçulândia

O pai do cantor, o advogado Paulo Roberto, contou ao g1 que o filho sofreu ferimentos no rosto e na cabeça. Depois do acidente, Zé Ottávio foi levado para o Hospital Regional de Araguaína, mas será transferido para um hospital particular da cidade. O pai contou que esse seria o último passeio do cantor com os amigos, já que ele está de mudança para Fortaleza.

O cantor se envolveu em outro acidente, em maio deste ano. A colisão aconteceu na BR-153, entre Colinas e Brasilândia. Na época, ele também estava com familiares e amigos no carro a caminho de Palmas, para pegar um avião para Fortaleza (CE), quando foram surpreendidos por um cavalo que invadiu a pista.