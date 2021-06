Será realizada neste domingo, 06, a prova do concurso público da Polícia Militar do Estado do Tocantins (PMTO). Para que tudo ocorra sem intercorrências, o presidente da comissão do concurso, Coronel Marizon Mendes Marques, falou sobre os preparativos em entrevista à imprensa nesta quinta-feira, 03, no Quartel do Comando Geral (QCG) e alertou aos candidatos sobre a importância de se aterem às últimas informações e às orientações constantes nos editais.

da redação

Em decisão publicada nesta quarta-feira, 02, o juiz José Maria Lima deu parecer positivo ao pedido de tutela de urgência ao Estado, permitindo que as provas sejam aplicadas normalmente em cidades que decretaram as medidas restritivas para a contenção da proliferação da Covid-19. “Determino que os municípios não ofereçam resistência, nem impeçam a realização da prova”, decidiu o juiz.

Locais de provas

Foi divulgado na última quinta-feira, 27, os locais de aplicação da prova objetiva e da prova de redação, referente ao concurso para o preenchimento de vagas para o cargo de soldado da PMTO. As provas terão a duração de 5 horas e terão início às 13 horas (horário local). A informação foi divulgada no Diário Oficial Estadual (DOE) no mesmo dia.

Para o candidato, está disponível desde o dia 1º de junho, no eletrônico, https://www.cebraspe.org.br/concursos/ o seu local de realização das provas.

“Desde o dia 1º está disponível aos candidatos o acesso aos locais de prova. Nós chamamos a atenção para que eles observem todas as orientações e os alertas que estão nos editais com relação a chegada com antecedência no local de prova; o cumprimento rigoroso de todos os protocolos de segurança que estão especificados também nos editais”.

“Nós vamos estar monitorando e orientando os candidatos, juntamente com a empresa organizadora. A Polícia Militar está totalmente segura na realização desse concurso, com toda segurança aos candidatos e aos envolvidos nesse evento”.

A prova objetiva e a prova de redação serão realizadas nas seguintes cidades: Araguaína/TO, Araguatins/TO, Augustinópolis/TO, Axixá do Tocantins/TO, Esperantina/TO, Ananás/TO, Arraias/TO, Dianópolis/TO, Natividade/TO, Paranã/TO, Taguatinga/TO, Gurupi/TO, Palmas/TO, Guaraí/TO, Miracema do Tocantins/TO, Miranorte/TO, Paraíso do Tocantins/TO, Pedro Afonso/TO, Porto Nacional/TO e Brasília/DF.

Atenção candidato:

É importante comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 1 hora, munido necessariamente de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

Não será permitido e passível de eliminação do candidato o uso de aparelhos eletrônicos, óculos escuros, lápis, marca-texto, chapéu, boné, qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, dentre outros acessórios e equipamentos especificados em edital.

Dada a importância da realização do concurso, a Polícia Militar buscou todos os meios legais para garantir que as provas ocorram sem nenhum problema. “Estamos certos, dado o planejamento feito pela Polícia Militar, juntamente com a empresa que vai realizar o concurso, da total segurança com relação a seguir todos os protocolos sanitários e orientações das autoridades de saúde”, esclareceu o coronel Marques.

Medidas contra a covid-19

Por ocasião da realização das provas, e tendo em vista as medidas de proteção à transmissão do coronavírus adotadas pelo Cebraspe, o candidato deverá comparecer ao local de aplicação, usando máscara e portando máscaras reservas, de modo a possibilitar a troca do acessório de proteção facial a cada duas horas.

A temperatura corporal será verificada no local e o candidato que informar, na data de realização das provas, que acometido pela Covid-19 não poderá realizá-las.

É necessário atentar-se ao distanciamento adequado, conforme demarcação do piso com fita adesiva e respeitar o controle de saída dos candidatos ao término das provas para evitar aglomeração.

O Cebraspe disponibilizará frascos de álcool em gel 70% nas salas e nos locais de circulação, bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros.

Outras informações a respeito das ações adotadas e dos procedimentos gerais de prevenção do coronavírus nos locais de provas estarão disponíveis no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br.

O concurso

O concurso da Polícia Militar do Tocantins oferece mil vagas para soldados, sendo 950 para o quadro de praças policial militar, 25 destinadas ao quadro de músicos, outras 25 para área da saúde, sendo 20 para técnico de enfermagem e cinco para técnico em saúde bucal.

De acordo com o cronograma de datas prováveis do concurso, a divulgação do gabarito oficial preliminar da prova objetiva e o padrão preliminar de respostas da prova de redação devem ser divulgados no dia 8 de junho a partir das 19 horas. O candidato que tiver interesse na interposição de recursos poderá fazer no prazo do dia 9 e 10 de junho. A divulgação do edital de resultado final na prova objetiva e de resultado provisório na prova de redação ocorrerá no dia 29 de junho.

As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência da PMTO e do Cebraspe. Caso haja alteração, esta será previamente comunicada por meio de edital.