O trânsito ficou bloqueado no trecho da BR-153 entre Paraíso do Tocantins e Barrolândia, na região central do estado, depois que o compartimento de carga de uma carreta tombou na cabeceira de uma ponte. No início da tarde o trânsito foi liberado parcialmente.

A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente aconteceu no km 473 da rodovia federal. De acordo com a PRF, houve um tombamento com derramamento de carga na pista, que inicialmente causou a interdição total do trecho.