Share on Twitter

Share on Facebook

Na tarde desta quarta-feira (01) um acidente de trânsito foi registrado envolvendo um caminhão na BR-153 em Talismã, sul do estado. Apesar do susto o motorista do veículo saiu ileso.

Por Régis Caio

Conforme a Defesa Civil de Talismã, o condutor teria derrapado na rodovia, que está escorregadia devido a forte chuva e com uma grande quantidade de óleo que foi derramada na pista

O motorista perdeu o controle e saiu pra fora da BR-153, apesar do susto ele saiu sem nenhum ferimento. Ainda segundo a defesa civil, o local pode ser interditado para remoção do caminhão.