Caminhão carregado de madeira pega fogo na BR-153 em Paraíso-TO

Agentes da PRF foram chamados para atender a ocorrência e controlar o trânsito. Uma grande fila de veículos se formou.

“Em Barrolândia/TO, no km 473 da BR 153, na manhã desta quinta-feira (9), por volta de 5 horas e 10 minutos, ocorreu acidente do tipo incêndio envolvendo um conjunto (bitrem), transportando uma carga de madeira. Corpo de Bombeiros controlando o incêndio. PRF no local acompanhando o tráfego em ambos os sentidos”, destaca a PRF.