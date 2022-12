da redação

Promovido pelo Todos pela Educação e Representação no Brasil da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o encontro tem como objetivo reunir as futuras lideranças estaduais, eleitas e reeleitas neste último pleito, para discutir a possibilidade de um compromisso público do coletivo de governadores pela priorização da educação básica brasileira nos próximos anos.

Na ocasião, será dada visibilidade a outros compromissos, nacionais e internacionais, e será promovido o intercâmbio de conhecimentos que possam apoiar a gestão educacional nos próximos anos. A programação inclui os temas para discussão: Desafios e caminhos para a Educação Básica nos Estados e Prioridade política à Educação: o papel do coletivo de governadores; e Governo Federal e governadores unidos pela Educação Básica.

Do Tocantins, também participará do evento o secretário de estado da Educação, Fábio Vaz.

Está confirmada a presença no evento, do Vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB).

UNESCO

A UNESCO é uma agência especializada do Sistema das Nações Unidas (ONU) e líder para o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS 4), da agenda de 2030, que prevê uma educação equitativa, inclusiva e de qualidade para todos. a UNESCO atua no Brasil há 58 anos, apoiando a formulação e a operacionalização de políticas públicas em sintonia com as estratégias acordadas entre os Estados-membros da Organização. Por sua vez, o Todos pela Educação é uma organização sem fins lucrativos, plural e suprapartidária, fundada com o objetivo de contribuir para a melhoria da educação básica pública no Brasil.