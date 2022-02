Na tarde desta quinta-feira a Polícia Rodoviária Federal informou que ocorreu um acidente envolvendo dois caminhões, no km 708 da BR-153 no trevo de Formoso do Araguaia, no sul do estado.

por Régis Caio

Conforme a PRF, a colisão foi frontal e teve vítimas com ferimentos leves. “Pista totalmente interditada durante remoção de veículos”, expilou a polícia.