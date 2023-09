Share on Twitter

Para realizar o resgate desafiador, os bombeiros montaram sistemas de multiplicação de força em um tripé, uma técnica especializada para operações de içamento em espaços confinados. Após descerem no poço para verificar a situação, os bombeiros localizaram o corpo e com extrema cautela, realizaram as amarrações necessárias para o processo de içamento.

O corpo foi retirado e entregue às autoridades do Instituto Médico Legal (IML) que estavam presentes no local.