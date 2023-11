Equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil encontraram os corpos de Yasmin Costa de 10 anos e de Leandro Alvaro Costa, de 9 anos, que desapareceram no rio Tocantins, na região de Aguiarnópolis, na divisa com o Maranhão. Segundo a Defesa Civil, os dois corpos foram encontrados no meio do rio, abaixo da Ilha Cabral.

O desaparecimento aconteceu no último domingo (5), por volta das 17h30. Testemunhas contaram aos bombeiros que o local possui correnteza forte, com água pouco turva e sem galhadas.