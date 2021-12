Em continuidade aos trabalhos iniciais da Ecovias do Araguaia, que devem colocar – nos dois primeiros anos -, as rodovias BRs-153/GO/TO, 414/GO e 080/GO em padrão de excelência, nesta semana, entre hoje (20) e quarta-feira (22), a concessionária realizará serviços de recuperação de pavimento na região de Porangatu, entre o km 74 e 94 da BR-153/GO.

da redação

Os mesmos trabalhos de recuperação de pavimento acontecem também do km 218 ao 228 da BR-153/GO, em ambos os sentidos, região de São Luiz do Norte; e, entre os quilômetros 126 e 106, de Santa Tereza do Goiás até Estrela do Norte, também nas duas direções da via.

Para a execução dos trabalhos de tapa-buracos, haverá bloqueio na BR-153/TO, entre o km 640 e 677, na região de Gurupi. A obra é realizada também do km 760, na região de Alvorada, ao km 60, em Linda Vista/GO; e entre São Francisco do Goiás e Pirenópolis, do km 381 ao 401.

Todas as atividades acima terão interdição do tipo “Pare e Siga” – bloqueio temporário, intercalado entre pista sul e norte -, com horário previsto entre 6h e 18h.

Permanecem ainda os trabalhos de roçadas e limpezas de drenagem ao longo das rodovias BR-153 (TO/GO), BR-414 e BR-080, mas sem necessidade de bloqueio de via.

Os serviços estão sujeitos à alteração em função de necessidades operacionais ou condições climáticas. Os trabalhos acima atendem ao contrato de concessão da Ecovias do Araguaia, em parceria com a GLP, e ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).