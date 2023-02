.da redação

A organização criminosa foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) que aconteceu na semana passada, batizada de Cyber Impetum. Foram 13 mandados de busca e apreensão, sendo 7 no Distrito Federal, 3 no Maranhão, 1 no Piauí, 1 em Tocantins e 1 em São Paulo.

O grupo de golpistas é suspeito de fraudar mais de R$ 1,9 milhão, em janeiro de 2022, de contas bancárias das prefeituras e do Banco do Brasil. No Tocantins as prefeituras de Talismã e Tupirama foram alvos dos criminosos.

De acordo com os dados apresentados pelo BB, o grupo criminoso, com uso de engenharia social, realizou acessos e transações fraudulentas, ocasionando prejuízos financeiros aos clientes – pessoas jurídicas, órgãos e entidades governamentais.

O esquema

Após a obtenção dos dados bancários, membro da organização realizou operações pela internet, efetuando transferências eletrônicas para contas bancárias diversas.

Além dos clientes que formalizaram o registro de ocorrência ilícita junto à instituição financeira, também foram identificados acessos, que ocorreram em contas de diversos outros clientes que até o momento não registraram contestações. Tal informação indica que o dinheiro desviado pelos criminosos pode superar o montante identificado até o momento.

São investigados os crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude em ambiente cibernético e lavagem de dinheiro.

Nota Banco do Brasil

O Banco do Brasil informa que não há registro de invasão aos seus sistemas no caso das transferências indevidas realizadas no âmbito da operação Cyber Impetum da Polícia Federal.

O Banco orienta seus clientes a manter as credenciais de acesso às contas em total segurança, além de utilizarem equipamentos confiáveis, livres de vírus e programas de captura de senhas.

A responsabilidade pela gestão e movimentação das contas dos clientes do setor público compete aos gestores e seus prepostos. O Banco do Brasil denunciou o esquema à Polícia Federal assim que detectou as fraudes e segue colaborando com as investigações policiais por meio do repasse de informações no seu âmbito de atuação.