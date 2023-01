da redação

“Em 2021, o banco distribuiu 1.156,7 litros de leite, um número inferior ao conquistado este ano, porém mesmo com o aumento em 2022, precisamos de mais doações, pois nossa demanda é rotineira. O leite doado é distribuído nas maternidades públicas, assim, é preciso que mais mulheres sejam doadoras”, explica a coordenadora da RBLH, Walkiria Pinheiro.

Ainda segundo a coordenadora, em 2022 também houve aumento no número de doadoras, “em 2021 tivemos 2.637 doadoras em todo Estado, e em 2022 esse número subiu para 2.707, um aumento significativo, e que demonstra a conscientização sobre a importância da doação de leite”, ressalta a servidora.

Banco de leite no Tocantins

A rede de Banco de Leite Humano do Tocantins conta com três unidades: Banco de Leite Humano do Hospital e Maternidade Dona Regina (HMDR); Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Gurupi (HRG) e Banco de Leite Humano do Hospital Dom Orione (HDO), em Araguaína. Além dos bancos de leite, a rede possui postos de coletas no Hospital Materno Infantil Tia Dedé, em Porto Nacional e no Hospital Regional de Paraíso do Tocantins que encaminham as doações para o banco do HMDR.

Requisitos para doação

Para ser doadora é necessário que a mãe não esteja tomando medicamentos que impeçam a doação, não consumir drogas ou bebida alcoólica e não fumar. As unidades do banco de leite são responsáveis pela retirada dos frascos de leite doados nas residências de mães cadastradas.

Para realizar a doação de leite, basta realizar o cadastro em uma das unidades do banco ou de coleta, por meio dos contatos:

– Banco de Leite do HMDR: (63) 3218-7734 e 0800-646-8283

– Banco Leite do HRG: (63)3315-0258

– Banco de Leite do HDO: (63) 3411-8787

– Posto de coleta do Hospital Materno Infantil Tia Dedé: (63) 3363-8301

– Posto de coleta do Hospital Regional de Paraíso do Tocantins: (63) 3904-1232/1224