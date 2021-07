A Associação de Veículos de Comunicação do Tocantins (AVECOM) divulgou na tarde desta quarta-feira, 07, um comunicado rechaçando o conteúdo apócrifo com acusações levianas sobre o Governador Mauro Carlesse (PSL) e o presidente da Assembleia Legislativa Antônio Andrade (sem partido) divulgada através de aplicativos de mensagens.

Da Redação

A Associação ressalta a posição de parceria do Executivo e da Aleto no fomento da atividade jornalística profissional em todo o Tocantins.

Confira a nota

A Associação de Veículos de Comunicação do Tocantins (AVECOM) vem por meio deste rechaçar veementemente o conteúdo apócrifo de uma ‘Nota de Repúdio’ que circula desde a manhã desta quarta-feira, 07, através de aplicativos de mensagens.

A AVECOM e seus associados em todo o Estado não coadunam com esse tipo de prática de acusações caluniosas, rasteiras e insólitas e reforça a posição de parceria do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa no fomento à atividade jornalística profissional em todo o Tocantins.