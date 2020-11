Autoridades políticas e entidades lamentam morte de Dona Aureny

O governador do Tocantins, Mauro Carlesse, decretou nesta sexta-feira, 13, luto oficial em todo o Estado, por três dias, em sinal de pesar pelo falecimento de Aureny Siqueira Campos, ocorrido em 12 de novembro de 2020.

da redação

O Decreto n° 6.184 será publicado no Diário Oficial do Estado ainda nesta sexta-feira. Logo que soube do ocorrido, o Governador Carlesse divulgou nota de pesar pelo falecimento da ex-primeira-dama do Tocantins, Dona Aureny.

Além do governador, várias autoridades políticas e entidades lamentaram a morte da de Dona Aureny.

Nota de pesar

Com profundo pesar, recebi a notícia do falecimento de dona Aureny Siqueira Campos, ex-primeira-dama do Estado do Tocantins. A morte de dona Aureny aconteceu na noite dessa quinta-feira, 12, em sua residência em Brasília.

Dona Aureny ficará marcada nas mentes e nos corações dos tocantinenses pelo cuidado, atenção e carinho com que sempre tratou a todos, principalmente aqueles que mais precisavam. Dona Aureny escreveu seu nome na história do Tocantins, ajudou a implantar o Estado e a construir Palmas, tanto que foi homenageada pelos próprios moradores e viu seu nome batizar quatro bairros da Capital.

O Tocantins perde uma de suas maiores referências. Exemplo máximo de amor, respeito e delicadeza. Dona Aureny estará eternamente no coração de todos nós.

Nesse momento de comoção, rogo a Deus para que conforte os filhos, familiares e amigos.

Mauro Carlesse

Governador do Estado do Tocantins

__________________

NOTA DE PESAR

“Com profundo pesar recebemos a notícia do falecimento de dona Aureny Siqueira Campos a quem nos admiramos. Dona Aureny é referência não apenas como ex-primeira dama do Estado, mas de uma pessoa querida. É uma mulher do Tocantins. É nessa dimensão maior, histórica de pioneirismo e afetiva, que ela deve ser lembrada, reconhecida e respeitada por todos nós”, disse Moisés Avelino.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, seu filho o deputado estadual Eduardo Siqueira Campos e amigos de dona Aureny, que deixa um legado de conhecimento e muitas saudades.

Prefeitura de Paraíso

_____________

Tiago Dimas (Solidariedade-TO).

Solidariedade e força – Aureny Siqueira Campos

Ao tomar conhecimento do falecimento da ex-primeira-dama do Tocantins, Dona Aureny Siqueira Campos, 96 anos, expresso os meus mais sinceros votos de solidariedade e força ao seu filho, deputado estadual Eduardo Siqueira Campos, e todos os demais familiares e amigos de Dona Aureny.

Vítima de uma insuficiência respiratória aguda, Dona Aureny foi casada por 40 anos com o ex-governador Siqueira Campos e, sempre com um coração generoso, ajudou na implantação do Estado e na criação de Palmas, a nossa capital. Além de Eduardo, ela teve outros cinco filhos.

Muito querida em Palmas, empresta seu nome para quatro bairros de Palmas: os Aurenys 1, 2, 3 e 4.

Que Deus traga conforto a todos.

Tiago Dimas

Deputado federal

________________

Prefeitura de Palmas decreta luto oficial pelo falecimento de Aureny Siqueira Campos

Ex-primeira dama do Tocantins faleceu em Brasília, na noite desta quinta-feira, de insuficiência respiratória

A Prefeitura de Palmas decretou luto oficial por três dias, pelo falecimento de dona Aureny Siqueira Campos, ocorrido na noite desta quinta-feira, 12, em Brasília (DF), vítima de insuficiência respiratória. O Decreto nº 1.963 está na edição suplementar do Diário Oficial do Município publicada na manhã desta sexta-feira.

Dona Aureny contribuiu significativamente com a criação do estado do Tocantins e deixou importante legado na área social, tendo sido fundadora da Fundação Santa Rita de Cássia, primeira instituição responsável pela Ação Social, Trabalho e Emprego do Estado. Em Palmas, a ex-primeira dama deu nome a quatro bairros, os Jardins Aureny I, II, III e IV e, por isso, é lembrada com carinho

___________________

NOTA DE PESAR

“É com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento da ex primeira dama do Estado do Tocantins, senhora Aureny Siqueira Campos, ocorrido na noite desta quinta-feira (12). Dona Aureny, tinha 96 anos e se dedicou a cuidar dos pioneiros que chegaram para construir na nossa capital, tanto que importantes bairros da região sul de Palmas receberam o nome dela como homenagem. Sua simplicidade e sua humildade serão sempre lembradas por todos nós. Neste momento de tristeza e despedida, manifesto meu pesar aos familiares e amigos, em especial ao Deputado Estadual Eduardo Siqueira Campos, filho de Dona Aureny. Rogamos à Deus que reconforte todos que sofrem e que acolha esta admirável senhora sob seu manto sagrado.”

Diretoria executiva do Sebrae Tocantins

Rogério Ramos – Presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae –TO

Moisés Gomes – Superintendente

Eliana Castro – Diretora Técnica

Jarbas Meurer – Diretor de Administração e Finanças

______________

Nota de Pesar – Aureny Siqueira Campos

Nos despedimos hoje, da nossa eterna primeira-dama do Tocantins Aureny Siqueira Campos, essa grande mulher digna e honrada que esteve presente em momentos históricos da divisão do estado do Tocantins e da construção da nossa capital Palmas, ao lado de Siqueira Campos.

Dona Aureny teve um papel essencial na trajetória política de Siqueira Campos, emprestando sua determinação e força, para que Siqueira pudesse lutar pela divisão do estado do Tocantins. Não é à toa que quatro setores de Palmas, carregam o seu nome: Aureny I, Aureny II, Aureny III, Aureny IV, uma justa homenagem em vida, a quem tanto se dedicou com amor e afinco a construção da nossa capital.

Querida por todos, dona Aureny será sempre lembrada por nós, como uma mulher firme, simples, forte, serena, generosa e companheira.

Meu profundo sentimento de pesar e minha solidariedade a todos familiares e amigos, em especial ao nosso companheiro de parlamento, o deputado estadual Eduardo Siqueira Campos.

Valdemar Júnior

Deputado Estadual

____________

Nota de Pesar

Recebemos com pesar a notícia do falecimento de Dona Aureny Siqueira Campos, mulher guerreira que ficará para sempre na história do Tocantins pela firmeza, determinação e cuidado com as pessoas demonstrados quando primeira-dama do nosso Estado.

O lamento pela partida se mistura a uma enorme gratidão que nós, assim como cada tocantinense de nascimento ou de coração, guardaremos por Dona Aureny. Que Deus console todos os familiares e amigos neste momento de dor e que a receba de braços abertos, com o carinho que ela transmitia a todos que a procuravam.

Josi Nunes e Gleydson Nato

Candidatos a prefeita e vice-prefeito de Gurupi

_________________

A Câmara Municipal de Palmas manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento da Dona Aureny Siqueira Campos, ocorrido nesta quinta – feira dia 12 de novembro, em decorrência de insuficiência respiratória.

Dona Aureny contribuiu significativamente na criação do Estado do Tocantins, excepcionalmente com a capital Palmas. Por sua contribuição e dedicação em ajudar, principalmente, os mais humildes. Quatro bairros da cidade recebem o seu nome, como forma de homenageá-la por sua generosidade em ajudar as pessoas mais necessitadas.

Neste momento de dor, o legislativo palmense externa suas condolências à família enlutada, e roga a Deus para que conforte a todos.

Respeitosamente: Presidente Marilon Barbosa, demais vereadores e servidores da Câmara de Palmas.

_________________

Associação Tocantinense de Municípios (ATM)

Assessoria de Imprensa

Nota de Pesar: Prefeitos, em nome da ATM, lamentam morte da ex-primeira dama, Aureny Siqueira Campos

Prefeitos e prefeitas de todo o Estado, representados pelo presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), Jairo Mariano, lamentam com profundo pesar o falecimento da ex-primeira dama do Tocantins, Aureny Siqueira Campos, ocorrida nesta quinta-feira, 12, em Brasília. Aureny tinha 96 anos e foi vítima de uma insuficiência respiratória.

Dona Aureny é considerada a primeira mulher a ocupar a função de primeira dama do mais novo estado da federação. Em sua homenagem, quatros bairros de Palmas carregam seu nome. A ex-primeira dama também é lembrada pelos inúmeros projetos sociais desenvolvidos pelo Estado.

Que Deus em sua infinita bondade acalente os corações de amigos e familiares neste momento de profunda dor.

Jairo Soares Mariano

Presidente

_______________

Nota de pesar

Foi com muito pesar e tristeza que recebi a notícia da morte de dona Aureny Siqueira Campos ocorrida nessa quinta-feira,12.

Dona Aureny foi primeira-dama do nosso Estado, e junto com outros pioneiros, teve importante contribuição na criação do Tocantins.

Dona Aureny dedicou grande parte de sua vida realizando trabalhos sociais. Querida por todos que conheceram sua história, teve quatro bairros de Palmas batizados com seu nome.

Dona Aureny sempre será lembrada. Peço a Deus, em sua infinita bondade que neste momento de tamanha tristeza conforte o coração dos familiares e amigos, principalmente do deputado Eduardo Siqueira Campos, ex-companheiro de parlamento.

Wanderlei Barbosa

Vice-governador do Tocantins

___________________

Nota de pesar pela morte de D. Aureny Siqueira Campos

O Tocantins, e Palmas, em particular, perderam hoje uma das personalidades mais emblemáticas da nossa história. A morte de D. Aureny Siqueira Campos, ocorrida em Brasília na noite desta quinta-feira , 12, por um momento, me deixou sem palavras para expressar o verdadeiro sentimento pela sua perda. Mas recuperada do impacto dessa triste notícia, me vem à mente a imagem de uma mulher forte, de grande coragem, mas ao mesmo tempo dotada de muita simplicidade e devoção à família e ao próximo. E foi a simplicidade e sua generosidade que conquistaram os tocantinenses, e, em especial, aos palmenses.

Seu nome está eternizado na história de Palmas, na justa homenagem aos bairros que levam seu nome, onde vivem pessoas com quem a D. Aureny sempre se identificou e a quem dedicou parte da sua vida pública. Seu nome é sempre lembrado pelos palmenses com muito carinho e grande respeito.

Minha solidariedade aos filhos, familiares e amigos, a quem dirijo minhas orações para que seus corações recebam o conforto pela perda de pessoa tão querida e que sua alma repouse em paz.

Cinthia Ribeiro

Prefeita