O sábado foi movimentado em Almas, no Sudeste do Tocantins. Com o objetivo de levar serviços essenciais para a comunidade, a empresa mineradora Aura Minerals, juntamente com a Prefeitura, em parceria com Sebrae, Sesi, Senac, Senai e Fecomércio, promoveu o “Dia da da Aura”, para a população almense, com atendimentos de saúde, atividades de cultura, educação, lazer e outros serviços.

da redação

A abertura oficial do evento contou com a presença do diretor financeiro da Aura, Diego Alves Gomes, que destacou. “A Aura tem em seus valores e missão garantir a integridade das nossas ações. O projeto Almas chega com desenvolvimento e o compromisso social de transformar a vida e o futuro da população”, enfatizou.

O prefeito de Almas, Wagner Nepomuceno “Vaguinho”, falou sobre a importância do projeto e da presença da Aura no município. “Um dia de muita gratidão a Deus, onde hoje, vivemos a realidade da chegada de uma empresa multinacional que se instala em nosso município e traz seus valores para a nossa gente. Agradeço a parceria da Aura, dos demais parceiros em contribuir com a gestão municipal na promoção social, melhorando a qualidade de vida da nossa gente”, destacou Vaguinho.

O evento teve início às 9h e encerrou às 17h. De acordo com o Sebrae, foram cerca de três mil atendimentos para 700 pessoas que compareceram ao evento que ofertou um mutirão de serviços: zumba, sorteios, atividades físicas, oficinas com orientações relações interpessoais, oficina de entrevista de emprego, relações no trabalho, atendimento ao cliente, empreendedorismo, como vender nas redes sociais, oficinas de estética sobre cuidados com a pele, avaliação de bioimpedância, atualização do cartão de vacina, teste de glicemia, aferição de pressão arterial, oficina de currículos, cadastramento na plataforma gupy, atendimento com orientação sobre empreendedorismo (Sebrae), orientação sobre acesso de crédito com instituições financeiras (Agência de Fomento, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia, Bradesco, Santander e Itaú, além de emissão de RG, Certificado de Reservista, Carteira de Trabalho e Título de Eleitor.

“A Aura chegou em Almas para mudar a história de vida da comunidade e o Sebrae é parceiro em contribuir com a qualificação, com a valorização profissional. Almas está de parabéns, a gestão municipal está de parabéns. Um evento que deixa frutos na vida da população”, enfatizou a diretora técnica do Sebrae, Eliana Castro.

Ao buscar os serviços durante o evento, a professora Jane Mari Rodrigues Pinto da Nóbrega, teve a oportunidade de verificar pressão arterial e fazer o teste de glicemia. “Estava tudo certo com a saúde. Um evento muito importante, que traz serviços essenciais para a comunidade em um único lugar. A gente agradece e parabeniza os idealizadores por algo tão importante para nós. Participei de palestras, de brincadeiras, cuidei da saúde e me diverti”, avaliou.

O evento reuniu prefeitos das cidades vizinhas, José Salomão (Dianópolis) e Edinalva Oliveira (Rio da Conceição), além de vereadores de Almas, secretários municipais e demais autoridades.

O Dia da Aura é idealizado e organizado pela Mineradora que se instalou no município e tem como objetivo promover o desenvolvimento e levar melhorias para a população que vive próxima às operações da empresa no município.

Veja as fotos do evento