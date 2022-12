Segundo a pasta, as amostras da subvariante, considerada mais contagiosa, são de pessoas que apresentaram os sintomas da Covid-19 em Aliança do Tocantins, Cristalândia, Gurupi, Palmas e Porto Nacional. Do total, são sete pessoas com a BQ.1.1 (46,7%), seis com BQ.1 (40,0%), uma com BE.9 (6,7%) e uma com BA.5.1 (6,7%).