A Associação Tocantinense de Municípios (ATM) aderiu ao movimento Unidos Pela Vacina – projeto de representantes da sociedade civil, liderados pelo Grupo Mulheres do Brasil, que tem o objetivo de construir e executar estratégias para vacinar todos os brasileiros até setembro de 2021. Após apresentação e convite da Associação Comercial e Industrial de Palmas (ACIPA), a entidade integrou o movimento, e já criou uma central de comunicação para identificar as necessidades dos Municípios ao processo de vacinação contra a COVID-19.

da redação

Na última sexta-feira, 26, o presidente da ATM e prefeito de Talismã, Diogo Borges, participou de reunião com o presidente da ACIPA, Joseph Madeira, para conhecer e entender o projeto. “De inicial avaliamos a ação como extremamente positiva, pois a campanha de vacinação é árdua e complexa para os governos, principalmente os locais, e o ingresso da iniciativa privada nesse processo dará uma guinada na celeridade da vacinação da população brasileira. Nos comprometemos em colher e repassar os dados solicitados pelos organizadores para que esse projeto continue sendo executado o mais rápido possível”, disse.

Para tanto, a ATM criou uma central de comunicação para a realização de pesquisa junto aos dirigentes Municipais de Saúde. Questionários do movimento serão aplicados e os dados serão repassados aos organizadores do projeto. Informações sobre logística, ferramentas e aplicação das vacinas estão sendo colhidas, para que assim o movimento possa traçar um panorama das dificuldades enfrentadas pelos Municípios nesse processo, e com isso ter subsídios para elaborar estratégias eficientes para acelerar o processo de vacinação em todo o Brasil.

O presidente da Acipa, Joseph Madeira, celebrou o reforço da ATM, destacando a legitimidade e o vínculo da entidade com os prefeitos. “Mapear as necessidades de cada município para os grupos prioritários é a nossa primeira tarefa, numa pesquisa que já está em andamento. Com a capilaridade da ATM daremos um salto significativo no desenvolvimento desta campanha que pretende vacinar todos os brasileiros até setembro”, avalia.

Nesta segunda-feira, 01, uma reunião entre os presidentes selou a parceria e deu início ao processo de pesquisa da ATM junto aos secretários Municipais de Saúde.