Durante a reunião ficou decidido que o evento acontecerá em Porto Nacional, no dia 15 de dezembro, às 10h. Marcelo Sampaio fez questão de reforçar o trabalho desenvolvido pelo deputado Vicentinho Júnior em prol da federalização da rodovia. “Há mais de 15 anos trabalho no Ministério e destes, em muitos, acompanho a luta do Vicentinho pela federalização desta rodovia, pois nós que atuamos na área da infraestrutura sabemos os inúmeros benefícios que pode trazer para o Tocantins”, pontuou.

O parlamentar lembrou que com a assinatura, Palmas deixa de ser a única capital brasileira sem acesso a uma rodovia federal e comemorou: “finalmente a saga chega ao fim!”

Entenda

Desde 2017, os tocantinenses lutam em busca da federalização das Rodovias Estaduais TO-050 e TO-020, que liga os municípios de Silvanópolis- Porto Nacional- Palmas-Aparecida do Rio Negro, no Tocantins. Em 07 de janeiro de 2020, o Diário Oficial da União autorizou a federalização da rodovia. Considerado um dos principais defensores da transferência da gestão estadual para União, nos últimos dois anos, por inúmeras vezes Vicentinho Júnior usou a Tribuna da Câmara dos Deputados para cobrar celeridade do então governador Mauro Carlesse.

Com informações de Thais Souza