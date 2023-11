Assembleia Legislativa adia publicação de edital do concurso e anuncia valores de inscrições

da redação

Os concurseiros vão ter que esperar mais um pouco até a publicação do tão aguardado edital do concurso da Assembleia Legislativa (Aleto). Isso porque a Casa de Leis adiou a data para o lançamento. Mas adiantou que as inscrições vão custar entre R$ 80 e R$ 215.

A Aleto chegou a informar que o edital seria disponibilizado até esta quarta-feira (15). O atraso se deu por causa de um problema técnico na Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), no sistema de emissão do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (Dare). Ou seja, o problema está na geração do boleto para a conclusão da inscrição, de acordo com a Casa.

Mesmo sem dar uma data precisa, informou que o edital deve ser lançado até o final de novembro deste ano.

Apesar do adiamento, já está definido quanto os candidatos vão pagar nas inscrições. Em uma reunião com representantes da FGV na terça-feira (14), ficaram definidos os seguintes valores: