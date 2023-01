da redação

Após o trágico acidente entre uma van da Secretaria de Saúde de Almas-TO e um caminhão, ocorrido por volta das 20h40 da última quarta-feira, 25, que resultou na morte de 12 pessoas na TO-280, próximo a Natividade, além da perícia levantar vestígios relacionados ao que pode ter provocado o acidente, é importante que os órgãos competentes trabalhem para assegurar a segurança da sociedade.

“O Tocantins está em luto por todas as famílias envolvidas nessa tragédia. Nós recebemos a notícia com profunda tristeza. Sabemos que a Prefeitura de Almas e o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública, estiveram trabalhando incessantemente para atender a todos os envolvidos e prestar esclarecimentos a sociedade,” pontuou o presidente do Crea-TO, Eng. Civ. Daniel Iglesias. “O Conselho pode auxiliar a Ageto, através do nosso setor de fiscalização, que trabalha com foco orientativo, para que as estradas do nosso Estado estejam cada dia mais seguras para nossas famílias,” finaliza.

A solicitação foi feita atendendo às demandas provenientes dos inspetores do Crea-TO, de Dianópolis, Eng. Civ. Augusto Fonseca de Souza e Eng. Eletric. Diego Nunes Amendola. Os profissionais estão à disposição para colaborar com os órgãos competentes.

Com informações da Assessoria Crea-TO