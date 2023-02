Segundo a decisão, o Naturatins também deve suspender as outorgas e os licenciamentos ambientais da propriedade rural, até que seja garantida a vazão ecológica do rio, bem como interditar, com lacre, as bombas para captação de recursos hídricos que se beneficiam do barramento.

A decisão judicial foi publicada nesta quinta-feira (9) e também determina que os canais de irrigação da fazenda sejam entupidos ou inutilizados e que sejam tomadas as medidas necessárias para suspender o exercício das atividades potencialmente poluidoras, sob responsabilidade penal dos proprietários.