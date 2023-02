da redação

“A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) informa que está atenta e acompanhando o caso positivo de Encefalopatia Espongiforme Bovina-EEB registrado no estado do Pará. As ações de isolamento e controle da doença têm sido tratadas com transparência pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará).

O Governo do Tocantins, por meio da Adapec, executa o Programa Estadual de Prevenção e Vigilância da Encefalopatia Espongiforme Bovina – PEEEB e adota, de forma contínua, medidas de prevenção, entre as quais citamos: colheita de amostras para diagnóstico; inspeção em frigoríficos registrados no Serviço de Inspeção Estadual; fiscalização de alimentos fornecidos a ruminantes em propriedades que fornecem suplemento e/ou concentrado aos animais, entre outros.

Vale ressaltar que o Tocantins nunca apresentou caso positivo para a doença

Palmas, 23 de fevereiro de 2023″