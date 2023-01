Share on Twitter

da redação

O sargento Felipe Bitencourt, um dos bombeiros militares que estavam na equipe que resgatou os pescadores, fez uma série de pontuações quanto aos cuidados nesta época. “É imprescindível que todos na embarcação usem colete salva vidas”, disse.

Bitencourt ainda relatou que “é importante também que o piloto do barco tenha sempre um apito e uma lanterna para sinalizar em caso de naufrágio”. “Antes de entrar no Lago, é preciso observar a previsão do tempo. Isso ajuda a evitar alguns imprevistos”, destaca o sargento.

Vale ainda, conforme pontua o bombeiro militar, manter sempre alguém avisado sobre o local onde vai se estar e o horário previsto para o retorno. “Caso o tempo mude e feche, procure navegar para a margem mais próxima e aguarde a chuva passar”, recomenda Felipe Bitencourt.

Outra dica é a amarração de um objeto flutuante (garrafa pet, flutuador), na embarcação, com cabo extenso, pois em caso de naufrágio, ficará mais fácil a localização nas buscas.