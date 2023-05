da redação

A crise na saúde começou depois que uma mulher de 41 anos morreu na UPA Sul com suspeita de dengue hemorrádica, depois de tentar três vezes uma transferência para o HGP. Nesta semana o governo chegou a anunciar a criação de uma comissão técnica para atuar diretamente nas Unidades de Pronto Atendimento da capital.

“A gente vê pessoas que às vezes não precisavam vir para cá. Isso sobrecarrega o hospital, a gente vê as pessoas nos corredores. Mas estamos prontos até se tiver que acabar a regulação, nós vamos acabar. Agora, as pessoas vão saber que vai ficar muita gente no corredor. Vimos pessoas raladas e com uma pequena no pé, que tudo tem que ser no hospital de alta e média complexidade”, disse Wanderlei.

O governador também reforçou que Palmas não possui um hospital municipal ou maternidade para atender esse tipo de paciente. “O estado recebe recursos e o município recebe recursos. Então precisa haver esse diálogo. Eu vou propor um encontro com a prefeita para tratar deste assunto.