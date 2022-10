da redação

Dando continuidade ao fomento do setor de mineração no Estado e a formação de mão de obra qualificada, a Agência de Mineração do Tocantins (Ameto) participou nessa sexta-feira, 7, do encontro com o reitor da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Luís Eduardo Bolovato, para discutirem sobre a implantação de graduações na área das geociências, como o curso de geologia, e, ainda, sobre a criação de cursos de pós-graduação em áreas correlatas a mineração. Foi considerada ainda, a abertura do curso tecnólogo em nineração em um dos polos da UFT, que se localiza próximo a municípios mineradores. O encontro ocorreu na reitoria da UFT, em Palmas.

Na ocasião, foi discutido a consolidação de um termo de cooperação técnica entre Ameto e UFT, com vistas ao estreitamento dos laços entre as instituições e a parceria na criação de cursos que atendam às necessidades de capacitação profissional na sociedade, diante as perspectivas para o setor minerário, contribuindo assim, para o desenvolvimento socioeconômico do Tocantins.

Para Bovolato, geólogo de formação, é importante que a universidade acompanhe as transformações que a mineração tocantinense vivencia. “É importante formatar um curso tendo uma radiografia do que o mercado precisa. Vamos nos juntar. Hoje, sozinhos, conseguimos andar pouco, mas se nos juntarmos podemos avançar muito”, afirmou.

Outro projeto da Ameto, apresentado à UFT, é a possibilidade de parceria entre as instituições, para a criação de um Museu de Geologia do estado do Tocantins, que contará com amostras e materiais advindos dessa área de estudo, apresentando o nosso potencial e que ainda proporcionará visibilidade e conhecimento, demonstrando a valorização deste setor. Contará ainda com o apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM).

O presidente da Ameto, Mauro Mota, relatou que o Tocantins vivencia um momento ideal na mineração. “Com o Mapa Geológico e de Recursos Minerais, disponibilizado por completo no início de setembro, entramos em um novo momento da mineração. Nos tornamos cada vez mais atrativos para investimentos nacionais e estrangeiros em pesquisas e precisamos nos preparar para o avanço que o setor terá deste ponto em diante. A formação de mão de obra qualificada é essencial para que estado acompanhe o desenvolvimento do setor, gerando renda e empregos”, declarou.

Da Ameto, participaram também o diretor de geologia e mineração, Otton Nunes Pinheiro, o geólogo, Sanclever Peixoto e a engenheira de minas, Caroline Dourado.