da redação

A batida envolveu um veículo Citroen/C4Cactus e uma camionete. O condutor do Citroen, um homem de 35 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. O condutor da camionete, um homem de 58 anos, ficou levemente ferido e foi encaminhado ao hospital Unimed para atendimento. No local, compareceram a perícia e o IML.