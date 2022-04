Share on Twitter

Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) decidiu, de última hora, não fazer a entrega do Título de Cidadão Tocantinense ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, por causa da legislação eleitoral. Outras 27 personalidades receberam a homenagem nessa quinta-feira (28).

Da redação

O nome do ex-presidente foi retirado da lista momentos antes da sessão solene. Com isso, Lula não compareceu nem enviou representante à Casa. A Assembleia disse que seguiu uma orientação da procuradoria jurídica em razão de Lula ser pré-candidato à presidência da República nas eleições de outubro de 2022. O projeto para concessão do Título é de 2007, feito pelo o então deputado estadual Carlos Gaguim.