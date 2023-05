da redação

A Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2023) terá, pela primeira vez, o Pavilhão da Mineração, um espaço preparado pela Agência de Mineração do Estado do Tocantins (Ameto) para mostrar as potencialidades do setor minerário do Estado, atrair novos investimentos e aproximar empresas e visitantes.

Com a temática Compliance no Agro, a feira tocantinense de agronegócios, que acontece de 16 a 20 de maio e é considerada a mais importante da região Norte do país, contará com, aproximadamente, 850 expositores, tendo expectativa de público superior a 150 mil pessoas durante os cinco dias de evento.

Em sua 23ª edição, a Agrotins reúne lançamentos, novidades e inovação de setores que movimentam a economia no país e no Estado, dentre eles, a mineração, que contará com 12 expositores em seu Pavilhão. Os visitantes poderão conhecer mais sobre as empresas e a mineração com os estandes da Aura Minerals, Blaster, Serra Alta Mineração, Primacal Mineração, Calcário Milenium, Grupo JDemito, Caliza Cálcario, Itafós Mineração, Litorânea (tendas e equipamentos), Fertiplus Fertilizantes, Riomar Mineração.

O Pavilhão contará ainda com a Exposição Itinerante de Geologia e Mineração para divulgação das riquezas, belezas e curiosidades geológicas. Também haverá palestras com convidados do Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), dentre outros, que irão abordar mais sobre a mineração no estado e sua aplicabilidade no agronegócio.

Para o presidente da Ameto, Mauro Mota, a feira será uma importante vitrine para divulgar o potencial mineral do Tocantins. “A Agrotins é uma feira de extrema importância para nossa região, pois possibilita para empresas e visitantes, networking, atualização sobre o mercado e a troca de experiências com especialistas do mercado. E, com nosso espaço, buscamos contribuir ainda mais com o desenvolvimento socioeconômico, mostrando a capacidade que temos para crescer sustentavelmente no campo da mineração”, declarou.