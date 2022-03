Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou uma pessoa morta e várias feridas na BR-153 na madrugada desta segunda-feira (28). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a batida foi por volta da 1h na altura do km 696, na região de Cariri do Tocantins, sul do estado. A vítima fatal seria o motorista do caminhão, que ainda não foi identificado.

da redação

O trecho onde o acidente aconteceu está passando por obras de manutenção. A concessionária responsável pela rodovia, a Ecovias do Araguaia, informou que haveria ‘pare e siga’ entre os km 677 e 717, entre Gurupi e Cariri, para recuperação do pavimento. Estas obras estavam previstas para acontecer durante a manhã, horas após o registro do acidente.