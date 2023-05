Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

A concentração teve início em frente a uma faculdade de Palmas e seguiu em forma de carreata pelas ruas da Capital. A AEMED-TO representa estudantes de medicina de todas as instituições de ensino, tanto privadas quanto públicas, que estão devidamente aprovadas pelo MEC para operar no Estado.

Segundo a associação, a manifestação é para reivindicar a qualidade do ensino médico no Estado e protestar contra a abertura de cursos de medicina sem a devida aprovação do Ministério da Educação (MEC).

Recentemente, a Justiça Federal suspendeu a abertura do curso de medicina na ULBRA em Palmas. Estavam sendo ofertadas 160 vagas. As aulas começariam na próxima segunda-feira (22/5).