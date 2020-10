4º Batalhão de Gurupi é contemplado com Patrulha Rural

O chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Estado do Tocantins (PMTO), coronel Márcio Antônio Barbosa de Mendonça, lançou durante solenidade na manhã desta quinta-feira, 29, em Gurupi, a Patrulha Rural do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM). Policiais militares da Força Tática, Força Tática Cães, além de militares do Batalhão Rodoviário e de Divisas (BPMRED/COD) receberam treinamento para atuarem nessa nova modalidade de policiamento.

da redação

O evento aconteceu no pátio da empresa Fusão Agrícola, situada ao lado do quartel da unidade e contou com a presença do governador do estado, Mauro Carlesse, de autoridades do Poder Legislativo estadual e federal, fazendeiros e comunidade em geral.

Durante a solenidade o coronel Barbosa destacou a importância da implementação do policiamento rural com vistas à garantia de maior segurança ao homem do campo e repressão aos crimes que acontecem na zona rural. Coronel Barbosa também destacou a atuação da PM, especialmente na região do 4º BPM, nos últimos cinco anos, que resultaram na prisão de diversos criminosos, recuperação de mais de 150 cabeças de animais e também de carga de defensivos e insumos agrícolas avaliadas em mais R$ 1 milhão de reais.

Em seu pronunciamento, o governador Mauro Carlesse declarou a sua satisfação com a implantação da Patrulha Rural, afirmando que a Polícia Militar tem garantido segurança de qualidade crescente ao cidadão. Destacou que, o policiamento rural proporcionará maior segurança aos proprietários rurais e assegurou que essa modalidade de policiamento deve ser estendida para todas as regiões do Estado a fim de que o homem do campo se sinta cada vez mais seguro.