Os detentos transferidos ocupavam o pavilhão A. Para realizar a transferência, o governo contou com forte esquema de segurança. As equipes de policiais utilizaram dezenas de veículos.

A Seciju informou que as transferências fazem parte de um plano de reestruturação conforme recomendações do Sistema de Justiça. Após as obras previstas para a CPP serem concluídas, os presos retornarão à unidade de Palmas. Nenhum prazo foi informado.