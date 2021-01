Estado e Município de Gurupi discutem políticas de juventude e esporte

A pauta da reunião foi sobre projetos prioritários voltados para beneficiar a comunidade gurupiense. “O Governo do Estado já executou uma série de investimentos para trazer condições de uso a espaços públicos como o Ginásio de Esportes Idanizete de Paula, assim como o Estádio Rezendão. São tantas as possibilidades de parceria que podemos firmar para que estes espaços beneficiem os projetos esportivos do município”, frisou o superintendente de Esportes, Juventude e Lazer da Seduc, Clay Marinângelo

por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), promoveu na manhã desta quarta-feira, 6, reunião com os dirigentes da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes de Gurupi. No encontro, realizado na sede da Diretoria Regional de Educação (DRE), o superintendente de Esportes, Juventude e Lazer da Seduc, Clay Marinângelo, acompanhado pelo diretor de Políticas para a Juventude, Pedro Reis, dialogou com os diretores municipais Paulo Magalhães, do Esporte, e Fernando Novais, da Juventude, sobre projetos prioritários voltados para beneficiar a comunidade gurupiense.

Na oportunidade, Clay Marinângelo colocou a Pasta à disposição para apoiar nos estudos e projetos do município, assim como os equipamentos esportivos do Estado, que deverão servir para o atendimento à comunidade. “O Governo do Estado já executou uma série de investimentos para trazer condições de uso a espaços públicos como o Ginásio de Esportes Idanizete de Paula, assim como o Estádio Rezendão. São tantas as possibilidades de parceria que podemos firmar para que estes espaços beneficiem os projetos esportivos do município”, frisou.

Conforme o diretor de Esportes do município, o momento é de avaliação e planejamento, de elencar as necessidades e identificar projetos que possam ser implantados em Gurupi. “As nossas expectativas são as melhores possíveis. A prefeita Josi Nunes tem muita vontade de fazer o esporte acontecer na cidade de Gurupi, e essa parceria do Governo do Estado é muito importante, pois vem com a proposta de ajudar, de contribuir. A população de Gurupi, com certeza, vai sair ganhando com isso”, destacou Paulo Magalhães.

Para a Juventude, a equipe técnica da Seduc, na reunião, representada pelo diretor Pedro Reis, se colocou à disposição para orientar acerca de projetos, captação de recursos e execução de iniciativas que possam favorecer os jovens. “Temos buscado trabalhar junto aos municípios do Tocantins em prol de uma política de juventude forte, que possibilite oportunidade aos jovens, pois são uma parcela da sociedade que precisa ser enxergada. O Governo do Tocantins acredita no potencial criativo e executor da juventude e estamos trabalhando para fortalecer iniciativas neste setor”, destacou o diretor.

Em Gurupi, conforme avalia Fernando Novais, a gestão municipal está dando o pontapé inicial num trabalho propriamente voltado à juventude no município. “Os desafios são imensos e essa abertura do Governo do Estado, do Governador Mauro Carlesse e da secretária Adriana Aguiar, que colocaram a equipe de Juventude do Estado para nos apoiar, é importante porque, sem o conhecimento, sem a parceria, e principalmente sem esse trabalho conjunto que vai ser feito aqui em Gurupi, não seria possível, porque nós estamos iniciando realmente do zero”, destacou.

Para ele, a maior demanda dos jovens gurupienses está relacionada ao empreendedorismo. “Ficamos felizes em perceber que estamos falando a mesma língua do Estado. As políticas públicas para a juventude sempre foram pensadas de forma atrelada ao esporte, mas hoje o jovem quer empreender, quer estudar, se capacitar. Nosso primeiro desafio realmente é fazer um trabalho nessa direção”.

Após a reunião, dirigentes municipais e estaduais visitaram diversos espaços esportivos municipais e estaduais a fim de verificar as estruturas e auxiliar no planejamento das ações.