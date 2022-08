A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) divulgou na manhã desta terça-feira, 09, os dados referentes à Monkeypox no Tocantins. Os números atualizados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-TO) apontam que atualmente são 13 casos investigados e 1 confirmado.

As investigações estão nos municípios de Palmas (4), Lagoa da Confusão (1), Araguaína (1), Colinas do Tocantins (2), Porto Nacional (2), Formoso do Araguaia (1) e Gurupi (2). “Vale destacar que a Monkeypox é uma doença benigna, de tratamento sintomático e que raramente leva a óbito. Os pacientes em investigação seguem com os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e com acompanhamento dos referidos municípios”, afirmou a superintendente de Vigilância em Saúde da SES-TO, Perciliana Bezerra.

As amostras dos pacientes em investigação foram encaminhadas para a Fundação Ezequiel Dias (FUNED), em Belo Horizonte (MG), a qual é a do Tocantins, para análise do material coletado. O prazo de entrega dos resultados é de até 15 dias.

Para manter a população atualizada das informações relacionadas à doença, a SES-TO divulgará a partir da próxima, em todas as segundas-feiras, boletim sobre os dados da doença, no Tocantins.

“A população deve ficar atenta aos sintomas e procurar a Unidade Básica de Saúde, de sua referência, conforme orientações do Plano de Contingência para Monkeypox do Tocantins, disponível para consulta no site da Secretaria (https://www.to.gov.br/saude/monkeypox/3b4qwneowreg) e que foi enviado para os 139 municípios tocantinenses, no dia primeiro de agosto”, destacou Perciliana.