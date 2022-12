por Redação

Projetos desenvolvidos no Colégio Estadual de Lavandeira, em Lavandeira, e na Escola Estadual Floresta, do povoado de Campo Alegre, município de Paranã, ganham reconhecimento nacional ao terem suas boas práticas educacionais publicadas no Guia de Gestão Socioambiental, no âmbito da Implementação do Novo Ensino Médio. Documento foi publicado nesta terça-feira, 27, pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC).

O ensino médio alterado pela Lei n° 13.415 de 16 de dezembro de 2017, estabeleceu a ampliação da carga horária e uma nova organização curricular, que garanta as aprendizagens comuns e essenciais na Formação Geral Básica e a flexibilização curricular através dos Itinerários Formativos e a formação técnica e profissional no qual os jovens podem escolher de forma orientada, com apoio do Projeto de Vida, parte da sua carga horária conforme seus interesses e necessidades acadêmicas. No Tocantins compõem os Itinerários formativos: Projeto de vida, Eletivas e Trilhas de Aprofundamento.

O Guia tem como objetivo fortalecer a capacidade do MEC, Secretarias Estaduais e Distrital (SEEs) e escolas de Ensino Médio de gerir os efeitos socioambientais da implementação, abordando 15 temáticas inter-relacionadas. É importante destacar que cada temática corresponde a um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que são 17, com 169 metas a serem alcançadas por meio de uma ação conjunta que agrega diferentes níveis de governo, organizações, empresas e a sociedade como um todo, nos âmbitos internacional, nacional e local.

O documento foi desenvolvido de acordo com o Plano de Ação Socioambiental da implementação do Novo Ensino Médio, com colaboração das 27 Secretarias Estaduais e Distrital de Educação, bem como das mais de 19 mil escolas de Ensino Médio, disponibilizando dados e percepções sociais e ambientais em pesquisas realizadas ao longo dos anos de 2021 e 2022.

Com base no lema de “Não deixar ninguém para trás” o Guia ressalta a importância da promoção de educação, cultura, saúde, bem-estar coletivo, preservação do meio ambiente, cuidados com a inclusão, com a sustentabilidade, participação social, segurança no trabalho, acessibilidade, cultura de paz, qualificação profissional, geração de emprego e renda, além de direitos sociais, entre muitos outros assuntos que garantem uma boa qualidade de vida. Metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), dentro dos objetivos a serem alcançados por todos os participantes do grupo dos 193 países integrantes das Nações Unidas, que adotaram uma nova política global pela sustentabilidade.

Colégio Estadual Lavandeira – Município de Lavandeira

Com o projeto ‘Itinerário Formativo: Trilhas de Aprofundamento de Ciências da Natureza Ecoturismo em face do Empreendedorismo’, desenvolvido por professores e estudantes do 3º ano do ensino médio, do Colégio Lavandeira, o Tocantins assume mais uma vez o protagonismo ao ter suas boas práticas publicadas no Guia de Gestão Socioambiental.

A ação envolve a comunidade escolar em práticas de exploração e conhecimento dos espaços turísticos do município de Lavandeira. Trata-se de um acompanhamento técnico que tem como objetivo fortalecer a consciência urbana, a sustentabilidade, a pertença dos sujeitos aos espaços da cidade e a identidade cidadã. O município está localizado na região de Serras Gerais e fica a 487 km de Palmas.

O acompanhamento técnico do projeto conta com as parcerias da UFT, por meio do Curso de Turismo Patrimonial e Socioambiental, da Prefeitura Municipal de Lavandeira e empresários do setor de turismo. A cooperação entre as instituições torna possível a atividade de campo, elemento importante para o desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem, permitindo ir além dos conteúdos em sala de aula ao possibilitar situações que favoreçam a assimilação significativa dos envolvidos.

Escola Estadual Floresta – Município de Paranã

Com o ‘Projeto Integrador: Qualificação e Autonomia Econômica das Mulheres no Tocantins – um caminho possível’, desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da Universidade Federal do Tocantins (UFT), patrocinado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), em parceria com a Escola Estadual Floresta, unidade de ensino do campo, localizada no povoado de Campo Alegre, a 72 km de distância do município de Paranã-TO, o Tocantins se faz presente no Guia de Gestão Socioambiental.

A iniciativa tem como objetivo empoderar mulheres de todas as idades e de classes sociais em situação de vulnerabilidade. A meta é ampliar suas possibilidades profissionais através de cursos de capacitação, ofertados na escola para os estudantes do ensino médio e aberto para participação de mulheres da comunidade. Foram ofertados cursos no âmbito de quintais produtivos, como comidas e plantas medicinais, além da criação de galinha orgânica.

Os cursos tiveram como resultado o trabalho empreendedor das mulheres nos arredores das casas, onde há produção diversificada, com criação de pequenos animais (aves, caprinos, ovinos, porcos) e cultivo de plantas medicinais, frutíferas, hortaliças, que tem se mostrado fundamental para a alimentação saudável, assim como para a renda das famílias, com potencial para a comercialização do excedente.

Acesse o guia, baixe e aplique as boas práticas:

www.gov.br/mec/pt-br/novo-ensino-medio/publicacoes

Acesse o site oficial do Novo Ensino Médio:

www.gov.br/mec/pt-br/novo-ensino-medio

Acesse também as formações gravadas sobre o Novo Ensino Médio:

www.ensinomediosocioambiental.com