A Escola SESI em Gurupi está com matrículas abertas para o preenchimento de vagas remanescentes no Novo Ensino Médio (NEM) com promoção. Quem se matricular na Escola SESI poderá escolher, gratuitamente, participar da modalidade de Zumba ou de Ritmos e cuidar da educação e saúde com o Serviço Social da Indústria em Gurupi.

A proposta da instituição é a formação integral do aluno e, para isso, foi pioneira na adesão ao Novo Ensino Médio – Ênfase em Ciências da Natureza. Seus alunos têm benefícios como o acesso ao acervo da biblioteca Indústria do Conhecimento e estrutura especializada como o laboratório de Ciências da Natureza – Química, Física e Biologia, salas de aula tematizadas, laboratório de robótica, além e tecnologias como a lousa digital e o projetor interativo.

Com o Novo Ensino Médio os alunos do 1º ano recebem orientação profissional e desenvolvimento de competências sócio emocionais tendo como foco o Mundo do Trabalho. Já no 2º e 3º, os alunos aprofundam conhecimentos dando ênfase à área de Ciências da Natureza possibilitando se aproximar de exigências das graduações superiores como Farmácia, Bioquímica, Ciências Biológicas, Engenharia Biomédica, Engenharia Ambiental, Nanotecnologia, Biotecnologia, entre outras.

As informações sobre as matrículas podem ser obtidas na Secretaria Escolar da Escola/Unidade SESI (Vila Alagoana, Rua Joaquim Batista de Oliveira, n° 161). Para a matrícula, são exigidos dos pais ou responsáveis legais os documentos abaixo relacionados. O telefone da Secretaria é (63) 3311-1313.

Documentos necessários:

* 01 foto 3×4.

* 01 cópia da Certidão Nascimento do aluno.

* 02 cópias do comprovante de residência (Conta de energia).

* 01 cópia da carteira de identidade do aluno.

* 02 cópias da Carteira de identidade dos pais ou responsáveis.

* 01 cópia do CPF do estudante.

* 02 cópias do CPF dos pais ou responsáveis.

* Histórico escolar original completo ou declaração.