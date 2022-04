Share on Twitter

A Mega Aula de Dança com a temática “Todo dia é dia da mulher” será realizada no dia 04 de abril na unidade do Serviço Social da Indústria – SESI de Gurupi, a partir das 19h. Para participar basta levar pacotes de absorventes que serão distribuídos para jovens de Gurupi.

Da redação

O evento é aberto ao público em geral e será realizado em parceria com a Escola Legislativa do Estado do Tocantins.

Para participar

Para participar bata levar pacotes de absorventes. Todo o material arrecadado será destinado às mulheres das escolas Joaquim Pereira da Costa e Gilberto Rezende.

A aula será conduzida pelos educadores físicos do SESI Tocantins Roberto Mendes e Kamilla Souza e os participantes poderão contribuir com a ação e aproveitar os benefícios da atividade física.

“Sabemos que a dança, com seus diversos ritmos e estilos, traz inúmeros benefícios para o corpo, para a mente e para o convívio social. Pensando nisso, o SESI realizará essa grande ação que apoiará de forma íntegra essas jovens”, explica Kamilla.

