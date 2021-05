Share on Twitter

Em celebração pela data houve ainda momento de oração por todos os profissionais da unidade

Em alusão ao Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro, os colaboradores da Escola Adventista de Palmas fizeram uma homenagem a esses trabalhadores escolhendo a equipe da Unidade de Saúde da Família (USF) Loiane Moreno, situada na Arse 24 (210 Sul), como foco. No local, eles fizeram manutenção de jardim, pintura, entre outros serviços, e entregaram lembranças e confeccionaram faixa com mensagem de gratidão. Em celebração pela data houve ainda momento de oração por todos os profissionais da unidade.

Segundo o enfermeiro Ilton Júnior a homenagem foi uma bela forma de prestigiar os diversos trabalhadores da rede que trabalham para prestar o serviço à população e ajudar a salvar vidas, especialmente neste período de pandemia. “Um momento muito bonito, principalmente a oração. A ternura e esses gestos fazem sentir a todos os enfermeiros a gratidão da população”.

O vice-diretor da Escola Adventista, Leonelson Dias da Silva, relata que a homenagem foi pensada para que os profissionais de enfermagem sentissem a importância do seu trabalho e como a população vê a essencialidade do serviço de enfermagem. “A emoção nos olhos dos trabalhadores, sentindo o quanto são especiais para a vida de várias pessoas, fazer parte dessa alegria em conjunto, é uma forma incrível de dizer obrigado”, ressaltou ele.

Atualmente, mais de 250 profissionais de enfermagem atuam na Rede Municipal de Saúde.