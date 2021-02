O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), inicia nesta terça-feira, 16, as obras de correção de uma erosão na TO-455, entre Miracema do Tocantins e Lajeado. O problema foi ocasionado por uma falha no sistema de drenagem da rodovia.

Por Redação

O tráfego no local está fluindo em meia pista e os motoristas devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização instalada na via.

O buraco no leito da estrada foi identificado na manhã desta segunda-feira, 15. Assim que constatado, as equipes de engenharia estiveram no local para garantir a agilidade nas intervenções e evitar novas intercorrências. A mobilização dos equipamentos começou ainda nesta segunda-feira. No local serão realizados os serviços de correção do bueiro.

De acordo com a secretária da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin, não haverá necessidade de interdição total do trecho. “Vamos realizar as obras na galeria que existe no local e, posteriormente, será feira a recomposição provisória do pavimento e a obra definitiva será executada após o fim do período chuvoso”, afirma.

A rodovia é uma das principais rotas entre Palmas e a BR-153, e possui tráfego moderado de veículos, usado como trajeto para o escoamento da produção da região.