A adoção combinada de várias condutas terapêuticas melhora condições clínicas dos pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19

Por Laiany Alves

A equipe de Fisioterapia da Clínica Covid-19 do Hospital Regional de Gurupi (HRG) está realizando trabalho de referência para pacientes semicríticos e críticos suspeitos ou confirmados de SARS-Covid-19. Os pacientes são prontamente acolhidos e monitorados pelas equipes, sendo avaliados incessantemente, desde a admissão até a alta médica, a fim de readequar o seu suporte ventilatório, a suplementação de oxigênio e a prevenção da perda de força muscular.

Segundo a Coordenadora da Fisioterapia do HRG, Ana Paula Costa entre as condutas fisioterapêuticas adotadas destacamos decúbitos ventrais (posição PRONA) que são intensificados devido apresentarem melhora na oxigenação do sangue, ventilação não invasiva associada a sedestação (posição sentada) e Deambulação (caminhada).

“Todas estas terapias combinadas promovem menor tempo de internação, assim como a mobilização precoce aumenta a força muscular periférica e diminui o tempo de ventilação mecânica além de reduzir delirium e a reinternação no primeiro ano pós-alta hospitalar”, explicou a coordenadora.

Segundo a diretora geral do HRG, Cristiane Uchôa, “ao longo dessa batalha contra esse inimigo tão forte, podemos sentir a fragilidade, o medo e as perdas nos olhos dos pacientes e familiares. Percebemos que o psicológico e emocional contam muito na recuperação dos doentes, e esse trabalho está sendo muito gratificante e de repercussão positiva na recuperação dos nossos pacientes, além de dar condições para melhorias clínicas, em fase crônica da doença”, disse.

Estrutura

O Hospital Regional de Gurupi é referência na região Sul do Estado, nos atendimentos da Covid-19. Tendo disponibilizado 24 leitos clínicos para pacientes moderado e semicrítico e 36 leitos de UTI para pacientes graves e gravíssimos acometidos pela doença. Com atendimento de uma equipe multiprofissional capacitada e humanizada para seguir com os cuidados dos pacientes em fase aguda e crônica, com necessidade de hospitalização.