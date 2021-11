O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, entregou na manhã desta terça-feira, 16, 24 tratores para o desenvolvimento social e econômico dos pequenos produtores do interior do Estado. As máquinas fazem parte do projeto Ferramentas Estruturantes para a Agricultura, executado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins).

Para aquisição dos maquinários, o projeto contou com investimento de R$ 4,7 milhões, fruto do Convênio n° 890153/2019, firmado entre o Governo do Tocantins e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), com emendas parlamentares destinadas pelo deputado federal Carlos Gaguim e pelo senador Eduardo Gomes.

O governador Wanderlei Barbosa destacou que a parceria com a bancada parlamentar tem o objetivo de transformar o Tocantins em um Estado melhor.

“Quero agradecer os nossos congressistas que têm lutado para trazer essas máquinas para equipar os nossos municípios e fortalecer a agricultura familiar. Esse é um trabalho que o Governo vai sempre fazer com a bancada federal, para atendermos os municípios da mesma forma”, pontuou.

Nesta etapa, foram contemplados os municípios de Aparecida do Rio Negro, Araguacema, Araguanã, Barra do Ouro, Barrolândia, Carmolândia, Caseara, Conceição do Tocantins, Itaporã, Lagoa do Tocantins, Lajeado, Lizarda, Mateiros, Monte Santo, Nova Rosalândia, Pequizeiro, Porto Nacional, Presidente Kennedy, Pugmil, Rio Sono, Santa Fé, Tocantínia, Wanderlândia e Xambioá.

Ajuda aos municípios

O presidente do Ruraltins, Fabiano Miranda, ressaltou que o foco do programa é atender diretamente mais 2 mil famílias que vivem da agricultura familiar. “O Ruraltins fez um levantamento dos municípios que têm mais necessidades na agricultura familiar. Nós estamos presentes em 96 municípios, então temos como identificar essas famílias. E o homem do campo, que não tiver condições de contratar um trator, poderá procurar a prefeitura para ajudar que esse produtor permaneça no campo com dignidade”, afirmou.

A prefeita de Caseara, Ildislene Santana, comemorou o recebimento do maquinário que irá atender pelo menos dez assentamentos do município.

“Eu tenho mais de 500 famílias que dependem de um trator para poder produzir seu alimento e esse trator veio em boa hora, pois nós tínhamos apenas três tratores e às vezes não conseguia atender o produtor na época certa. Com a chegada de mais esse maquinário, com certeza esse cenário irá melhorar”, ressaltou.

Em Tocantínia, além de sete assentamentos de agricultores familiares, o trator ajudará também na produção agrícola das 96 aldeias indígenas da região.

“Eu quero agradecer ao nosso Governador e aos nossos parlamentares, pois a chegada de mais esse trator ao município irá ajudar a mudar a qualidade de vida da nossa população que vive inteiramente da agricultura familiar”, destacou o prefeito Manoel Silvino.

No total, o programa adquiriu 36 tratores. A entrega dos primeiros dez tratores ocorreu em outubro, no município de Talismã, e contemplou os municípios de Araguaçu, Cariri, Dueré, Figueirópolis, Gurupi, Jaú do Tocantins, Palmeirópolis, Sandolândia, São Valério da Natividade e Talismã.

Bancada Federal

O deputado Carlos Gaguim participou da entrega das máquinas e ressaltou que além dos tratores entregues nesta terça-feira, 16, há uma previsão de recursos para aquisição de mais 40 tratores.

“O total dessa emenda vai ser em torno de R$ 16 milhões, que colocaremos para o agricultor familiar. Somado a outros projetos do Governo, como o de doação de sementes, [essa iniciativa] aumentará a produtividade dessas famílias”, ressaltou.

O senador Eduardo Gomes, que também destinou emendas para o projeto, destacou o trabalho da bancada federal em prol da agricultura familiar nos últimos dois anos.