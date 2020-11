ENGIE Brasil Energia doa materiais de enfrentamento à Covid-19 no Tocantins

A ENGIE Brasil Energia doou materiais de prevenção à Covid-19 para atender 29 localidades próximas a implantação do Projeto Novo Estado Transmissão de Energia (PNE) nos estados do Tocantins e Pará.

Por Redação

As doações fazem parte de um calendário de ações sociais que beneficiam comunidades próximas à implantação do PNE. Os kits de enfrentamento à covid-19 contêm termômetros digitais infravermelho, oxímetros de pulso, máscaras PFF 2 N-95, máscaras triplas descartáveis em TNT, luvas de procedimento, óculos de segurança transparente, álcool em gel 70%, aventais descartáveis, dentre outros materiais.

Os materiais foram entregues nas unidades básicas de saúde de Arapoema, Bernardo Sayão, Colméia, Fortaleza do Tabocão, Guaraí, Itaporã do Tocantins, Miracema, Miranorte, Pau D´arco, Pequizeiro, Presidente Kennedy e Rio Dos Bois, no estado do Tocantins.

Para Leidiane Pereira da Silva, responsável pela gestão de prevenção à Covid-19 no município de Arapoema (TO), há uma grande dificuldade de adquirir materiais como aventais e principalmente máscaras dos modelos doados. “Muitas vezes existe o recurso, mas não encontramos uma distribuidora que possa trazer a quantidade que precisamos para a localidade”, disse Leidiane.

“Em todas as ações que fazemos referente à doença precisamos utilizar avental, máscara, álcool e luvas em tudo que vamos fazer”, afirmou. “Essa doação contribui muito para nosso trabalho”, concluiu. A gerente da UBS de Arapoema, Bruna Souza, participou da entrega dos kits representando a Secretaria Municipal de Saúde. “É gratificante a gente poder contar com este apoio, receber esta ajuda que vai ser de grande importância e que vai melhorar ainda mais o atendimento e serviço da nossa equipe”, declarou a gerente da UBS.

