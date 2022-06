Por Wesley Silas

Associação dos Engenheiros Sul Tocantinense (Aesto) irá propor ao MPE, CREA e AGETO, uma audiência para tentar sanar o problema na TO-070, local onde já houve diversos acidentes , alguns com vítimas fatais, decorrente ao grande problema na infraestrutura de engenharia.

“Vamos propor este debate na Assembleia Legislativa do Tocantins porque vamos entrar com uma representação no Ministério Público Estadual pela AESTO e vamos citar o parlamento tocantinense, a AGETO e o CREA porque muitas pessoas já perderam amigos e familiares naquela curva. Vale lembrar que existem muitas armadilhas em nossas rodovias que contribuem com o número de mortes de pessoas nas rodovias. O Estados não pode mais colocar culpa nos motoristas por causas de vários fatores como bebidas ou entorpecentes e com isso se isenta da sua responsabilidade; mas vale lembrar que todas as rodovias do país têm suas armadilhas como está curva na TO-070, assim como outras que existem nesta mesma rodovia o que provoca vários acidentes”, explica o engenheiro.