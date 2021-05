por Redação

Para participar do banco de talentos, além do laudo PCD, é preciso ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e conhecimentos do pacote Office. Se possuir, ou estiver em andamento, curso técnico ou superior será considerado diferencial.

A Energisa também destaca que está com vagas abertas para PCD: Assistente Administrativo, em Araguaína, Assistente Técnico e Assistente Administrativo, em Palmas, e Auxiliar Comercial, em Goiatins.

Os profissionais interessados podem se candidatar acessando a plataforma de seleção do Grupo Energisa, no endereço: jobs.kenoby.com/grupoenergisa.

Energisa Tocantins

A Energisa é a primeira empresa do setor elétrico brasileiro a ocupar uma posição no Linkedin Top Companies. O ranking 2021 reúne as 25 empresas mais desejadas pelos brasileiros para trabalhar e construir carreira, com base em dados e indicadores de atração e retenção de talentos. A Energisa ocupa a 16ª posição. A seleção é publicada pelo LinkedIn no Brasil desde 2016.

A Energisa Tocantins é uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, de acordo com o ranking do instituto Great Place To Work. O reconhecimento é um dos mais importantes do mundo empresarial. Atualmente a empresa está no 52º lugar entre as grandes empresas – com mais de mil colaboradores do país -, além de ser a 3ª melhor do Norte do Brasil.

A empresa ainda entrou no ranking da 1ª edição do Prêmio Destaque Energia 2020, também do Great Place To