Equipes de bombeiros militares estão em todos municípios ao longo do Rio Tocantins, onde se registra problemas com inundações nos últimos dias, em razão da elevação do nível das águas do Rio Tocantins e Rio Paranã. A determinação é do Comandante-geral do CBMTO e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Carlos Eduardo de Souza Farias, visando cobrir a extensa área desde São Salvador, no Sul do Tocantins, a Esperantina, no Bico do Papagaio. Ao longo do rio, militares com embarcações dão apoio às famílias, auxiliam em caso de segurança, orientações e ou na retirada de pertences.

Na manhã desta terça-feira, 28, o coronel Farias acompanhou o governador Wanderlei Barbosa, a uma visita à cidade de Miracema, na região Central, cerca de 20km abaixo da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, instalada próxima à cidade de Lajeado. Em Miracema, a alta do nível das águas inundou propriedades ribeirinhas, caso visto também em outras cidades.

Por meio da Defesa Civil Estadual, o Corpo de Bombeiros Militar está monitorando todas as regiões, com apoio das Defesas Civis Municipais. O trabalho ocorre de forma contínua, porém intensificado nos últimos de cinco dias, quando o volume de chuvas aumentou no Tocantins, e, consequentemente, elevou os níveis dos rios.

Segundo o major Alex Matos Fernandes, diretor-executivo da Defesa Civil Estadual, “estamos acompanhando a vazão do Rio Tocantins nos últimos cinco dias, a partir das Usinas Hidrelétricas instaladas desde São Salvador, na Região do Tocantins, a Estreito, no Norte do Estado, passando por Peixe, e Lajeado”.

“O trabalho é feito em parceria com as Defesas Civis Municipais, com monitoramento e emissão de alertas para os moradores ribeirinhos, para diminuir riscos e manter a segurança da comunidade”, afirmou o major.

Por causa do aumento do nível das águas, algumas cidades registraram inundações e alagamentos em moradias de ribeirinhos, a exemplo dos municípios de Peixe, Paranã, Miracema, Aliança do Tocantins e Rio dos Bois. A alta do volume está ligada ao grande volume de chuvas que aumenta o volume de águas dos Rios que forçam abertura das comportas as usinas hidrelétricas, que ficam acima das respectivas regiões, para que as águas fluam no leito do rio.

“A gente continua trabalhando e alertando as Defesas Civis Municipais, para que comuniquem e alertem as comunidades locais. A recomendação é que, quem mora em áreas de risco, ou seja, áreas inundáveis, bem próximas às margens dos rios em questão, que se desloquem para um local seguro com as orientações da Defesa Civil local”, informou o Major Matos.

Até então, cerca de 80 pessoas tiveram que ser retiradas de onde estavam, indo para casa de parentes e ou amigos (desalojadas), para abrigos públicos (desabrigadas) ou conduzidos para suas residências.

“Equipes do Corpo de Bombeiros Militar estão desde Pedro Afonso a Esperantina, no Bico do Papagaio, realizando prevenção, orientação e ajudando as comunidades que precisam. Havendo alguma intervenção, esses militares já atuam de imediato, garantindo a segurança das famílias”, assegurou Matos, informando que já se observa o volume do rio Tocantins baixando a jusante das UHE de Peixe-Angical e São Salvador.

“Aos poucos estamos vendo as vazões dos rios baixando, para muito em breve voltar à normalidade. Assim é em São Salvador e Peixe, e a gente acredita que em breve será com Lajeado a jusante de Lajeado”, concluiu o major.