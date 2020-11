Empresários do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina sinalizam interesse para implantar centro de distribuição no Tocantins

A visita é fruto da incursão realizada pelo Secretário de Indústria Comércio e Serviços (Sics), Tom Lyra, que em outubro realizou uma série de encontros com empresários do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina para divulgar os potenciais do Estado.

por Redação

Para finalizar a agenda de reuniões com os empresários, o Governador Mauro Carlesse recepcionou os representantes da Joape Climatizadores, no Palácio Araguaia, nesta terça, 17. A visita é fruto da incursão realizada pelo Secretário de Indústria Comércio e Serviços (Sics), Tom Lyra, que em outubro realizou uma série de encontros com empresários do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

O objetivo dessas reuniões foi divulgar o potencial logístico do Tocantins, que já se projeta como um dos estados mais promissores do Brasil e se consolida como receptivo de grandes indústrias. A política de incentivos fiscais, a localização privilegiada e a diversidade de modais logísticos são os maiores atrativos para a instalação de novas unidades no Tocantins.

O Diretor Executivo, João Henrique Schmidt dos Santos, enxerga como uma excelente oportunidade de negócios a implantação de um Centro de Distribuição, além de uma fábrica da marca no Estado.

“Temos o objetivo de começar, em breve, o planejamento para a implantação de uma distribuidora dos nossos produtos, visto que o Tocantins está no coração do Brasil e faz divisa com estados das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, o que facilita a chegada e agiliza os processos de entrega. Mas já estamos visualizando muito além, depois de conhecer pessoalmente, percebemos que implantar uma indústria é um excelente negócio a longo prazo. Agradecemos a receptividade do secretário Tom Lyra e do governador Mauro Carlesse”, apontou.

Para o Governador Mauro Carlesse, trazer novas empresas e potenciais investidores para o Tocantins é um dos principais focos da sua gestão. “Nós temos como objetivo atrair ainda mais empresas para o nosso Estado. Nesse sentido, acreditamos que o caminho é fornecer benefícios fiscais e apresentar o potencial logístico do Tocantins. O setor privado é um grande catalisador para o aumento do número de empregos e renda”, afirmou.