Um sonho que virou realidade. Foi desta forma que o empresário gurupiense do ramo farmacêutico, Denilson Teixeira Dias, batalhou e conseguiu lançar o seu próprio produto, que já está sendo comercializado no mercado gurupiense e obtendo muito sucesso em vendas.

por Régis Caio

Há 07 anos, Denilson Teixeira Dias decidiu empreender em Gurupi e montou seu próprio comércio, a Drogaria Confiança, localizada na saída para Peixe. Ele conta que no início foi difícil, mas com muita dedicação, esforço e estratégia ele conseguiu bons resultados em sua empresa e acabou expandindo e abrindo uma nova drogaria, no bairro Malvinas.

“Empreender é muito difícil, fomos na raça, com muita persistência e pés no chão. Hoje nossas duas empresas fazem sucesso na cidade em vendas. Tudo isto fruto de trabalho em equipe através dos nossos colaboradores. Hoje a alma do negócio é ter estratégia para atrair os clientes”, relata.

Lançamento do Renovyplus

Denilson afirma ainda que não parou de sonhar. Há tempos ele pretendia ter um produto próprio, ter a sua marca exclusiva, foi então que decidiu investir em um suplemento alimentar. Ele procurou um laboratório de renome nacional e de muita credibilidade e recentemente lançou e patenteou o Renovyplus.

O medicamento foi feito em conjunto com a Ledal Química, que é reconhecida por sua vitamina TZ10. Conforme o empresário, o novo suplemento veio para revolucionar a saúde e o bem estar das pessoas, atendendo as necessidades com uma qualidade que nenhum outro suplemento tem.

“Pensando na qualidade de vida de nossos amigos clientes resolvemos inovar e lançar a nossa própria linha de suplementos alimentares. A Renovyplus promove saúde e qualidade de vida, trazendo incontáveis benefícios para as pessoas, pois mesmo que nossos consumidores possuem uma vida ativa e uma dieta balanceada, é impossível conseguir esses diversos benefícios somente com alimentação, então a nossa missão é levar qualidade pelo menor preço e melhor atendimento para todos”, disse.

Versões do Renovyplus

O produto gurupiense possui três versões, o Renovyplus Homem, de alta eficácia para dar energia, imunidade e também um excelente antioxidante. “Ele possui vitaminas de A à Zinco, Zero açúcar, então pessoas que possui diabetes ou pessoas celíacas não tem problema algum tomar, na verdade vai ajudar muito na sua saúde, com vitaminas que auxiliam no sistema imune, no metabolismo energético e também protege nossos clientes de danos causados pelos radicais livres, como o envelhecimento precoce, artrites, catarata entre outros”.

Já o Renovyplus Mulher vem sem nenhuma caloria, sem riscos de ganho de peso, auxiliando a mulher no dia a dia, proporcionando um sistema imunológico perfeito, uma energia a mais para conseguir fazer exercícios físicos, ou até mesmo trabalhar, cuidar da casa e crianças. “A mulher possui inúmeras responsabilidades, e esse suplemento veio para aumentar a energia da mulherada, além disso ainda vai proporcionar um corpo livre de danos causados por radicais livres, pois é um antioxidante próprio para as mulheres”.

Por último o Renovyplus Beauty, que é a linha mais desejada do mercado, pois serve para cabelos, unhas e pele, e quando retratamos isso logo vem de cara uma vitamina pra mulher, mas ela veio pra quebrar esse tabu da sociedade, homens e mulheres buscam melhorias para suas vidas, e ouvindo atentamente nossos clientes e

consumidores, há também a necessidade por parte do público masculino, a calvície mesmo é algo que ambos possuem, e que afetam diretamente a auto estima das pessoas.

“A pele também é algo que as pessoas procuram melhoria, e fazem tratamentos para ajudar, e esse suplemento vai agir de dentro pra fora estabelecendo uma melhoria considerável, sem cuidado a pele fica flácida e com linhas de expressão Visando isso, a BEAUTY possui em sua fórmula colágeno, para assim fortalecer os cabelos, unhas e melhorar o aspecto da pele, dando firmeza, hidratação, prevenindo o envelhecimento precoce, e vai muito além da estética, pois o colágeno evita o desgaste das articulações e auxilia no tratamento da osteoporose”.

Futuramente mais produtos

Denilson declara ainda que não vai parar por aí e que logo espera estar lançando mais de 20 produtos originais da Drogaria Confiança. “Quando se fala em produtos originais muitos não se atentam a qualidade do produto, mas a nossa maior preocupação é a qualidade do produto, não adianta termos um suplemento com nosso nome se não tem qualidade, buscamos um laboratório reconhecido para assim nossos consumidores ter total certeza que qualidade é a nossa prioridade”.

Segundo ele a base de todo esse apoio vem de Deus, da família, que são esposa e duas filhas, da sua equipe de colaboradores e os clientes. “Sem eles não há sucesso”, finaliza.

Para adquirir os produtos Renovyplus, procure as lojas Drogaria Confiança a + Popular, situadas em Gurupi, uma na Avenida Livre entre as ruas 14 e 15, e outra na rua M esquina com a rua D no setor Malvinas.