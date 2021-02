“O Tocantins, por sua vocação na pecuária e agricultura, tem muito a oferecer ao país egípcio”, afirmou o Governador durante audiência na embaixada do Egito, em Brasília (DF), com o General Alaa Mohamed. Nesta quarta-feira, 24, o governador Mauro Carlesse segue com sua agenda de reuniões em Brasília com visita à embaixada da Índia e participação na cerimônia de posse do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni.

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, participou nesta terça-feira, 23, de audiência na embaixada do Egito, em Brasília (DF), com o General Alaa Mohamed. Na ocasião, o chefe do Executivo discutiu possibilidades de parcerias entre o Tocantins e o Egito nas áreas do comércio internacional, agricultura, pecuária, mineração e turismo.

“A reunião sinaliza um marco importante para o Tocantins, sobretudo nessas parcerias internacionais. Mesmo com os problemas atuais causados pela pandemia, a economia mundial continua girando e os países continuam consumindo. O Tocantins, por sua vocação na pecuária e agricultura, tem muito a oferecer ao país egípcio”, afirmou o Governador.

De acordo com o general egípcio Alaa Mohamed, há muitas oportunidades de parceria entre o país árabe e o estado do Tocantins. Atualmente, o Egito tem uma demanda de quase 2 mil toneladas de carne bovina e frango, fator que favorece o início de uma cadeia de negócios.

O secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Tom Lyra, que esteve junto ao Governador Carlesse na audiência, afirmou que o próximo passo é desenhar projetos mais concretos para apresentar em um encontro previsto para acontecer no Tocantins.

O secretário de Estado da Fazenda, Sandro Henrique Armando, também participou da audiência.

Nesta quarta-feira, 24, o governador Mauro Carlesse segue com sua agenda de reuniões e compromissos oficiais em Brasília, com visita à embaixada da Índia e participação na cerimônia de posse do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni.