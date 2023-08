Por Redação

O deputado estadual Gutierres Torquato iniciou a semana com uma visita ao Hospital Regional de Gurupi (HRG), na manhã desta segunda-feira, 07. Acompanhado do diretor do hospital, Fernando Mota, o deputado conversou com os servidores que dedicam sua vida á saúde de Gurupi e da região sul do estado e pôde presenciar as benfeitorias do Governo Estado do Tocantins.

“Viemos aqui conversar com toda essa equipe que desempenha um brilhante trabalho em prol da saúde do povo tocantinense. Hoje vejo estes prestadores de serviço satisfeitos com as condições de trabalho”, destacou o deputado em sua visita ao HRG.

O hospital recebeu recentemente uma máquina de raio-x portátil e também receberá um aparelho de vídeolaparoscopia para auxiliar no atendimento à população

“Estes aparelhos beneficiam toda a população e dão melhores condições de trabalho aos servidores da saúde. Nós vemos que o Governo do Estado tem um olhar especial para o bem mais precioso do ser humano, que é a saúde”, afirma o deputado Gutierres.

Agosto Dourado

Em suas redes sociais o deputado publicou um vídeo sobre o mês do aleitamento materno, o Agosto Dourado, para relembrar a população da importância da amamentação e da doação aos bancos de leite.